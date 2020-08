MARTIN, Francine



Après un long et courageux combat contre le cancer, Francine Martin est décédée paisiblement le 30 juillet 2020 à sa résidence de Pincourt, entourée des siens, à l'âge de 70 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Nicolas et Alexandra (Joseph), ses frères et soeurs, Micheline, Lucie, Jean-François (Anne-Marie), Denis, Jacinthe (Pierre), Réal (Viviane), ses neveux et nièces et son grand cercle d'amis. Lui ont précédé ses frères Pierre et Bernard.Un remerciement spécial au Dr Cristiano Ferrario et à l'équipe du Centre du cancer Segal de l'Hôpital général juif qui l'ont accompagnée avec dévouement, gentillesse et humanité au cours des trois dernières années.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital général juif en l'honneur de Francine.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Belvédère le dimanche 16 août, de 10 h à 12 h. En raison des mesures de santé publique actuelles, une cérémonie privée suivra les condoléances.Nous remercions d'avance les visiteurs pour leur respect et leur compréhension des contraintes sanitaires obligatoires dues à la pandémie actuelle.22025, AUTOROUTE TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QUÉBEC H9X 0B2