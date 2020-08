BOULET, Élisabeth



De Laval, le 28 juillet 2020, à l'âge de 59 ans, est décédée madame Élisabeth Boulet, épouse de monsieur Robert Allaire.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Olivier (Émilie) et David (Virginie), Caroline (Benoit) et Jean-François, ses petits-enfants: Audréanne et Naomie, son frère et sa soeur: Michel (Jeannine), Suzanne (Gisèle), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈRELe dimanche 16 août de 13h à 17h. Un hommage lui sera rendu au salon même à 16h30.Un remerciement spécial au personnel de l'hôpital Cité de la Santé à Laval et au service d'oncologie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'hôpital Cité de la Santé, Laval.