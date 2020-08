DUBÉ, Christiane



De Saint-Constant, le 4 août 2020, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Christiane Dubé, épouse de M. Richard Pogorzelski.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Alexandra (Guillaume) et Glenn (Marie-Claude), ses petits-enfants Zack, Edmond, William et Vivianne ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire :La famille y accueillera parents et amis le dimanche 16 août 2020 de 9h à 12h.