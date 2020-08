MINIER, Ménac



À Montreal, le 2 août 2020, à l'âge de 83 ans est décédé Monsieur Ménac Minier, époux bien-aimé de Marthe Allard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Roland (Huguette), Christine et Edith (Marc), ses petits-enfants Marc-André (Stéphanie), Andrée-Anne (Jocelyn), Mathieu (Michelle), Sébastien (Émilie) et Christopher, ses arrière-petits-enfants Élodie, Olivier, Nathan et Emma, ses frères et soeurs : Rose-Marie (Victorien), Arthur (Jeannine Paré), Alfred (Jeannine Fontaine), Jean-Paul (Yolande Mathieu), Marguerite (feu Louis George), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire Urgel Bourgie, 3517 Lévesque, Laval,vendredi le 14 août 2020 de 19h à 22h ainsi que le 15 août 2020 à partir de 9h. Les funérailles auront lieu en l'église Notre-Dame-du-bel-Amour, 7055 ave Jean-Bourbon, Montréal, le samedi 15 août à 13h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie de Montréal.