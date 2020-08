6 incontournables de Fierté Montréal

Plus que quelques jours avant que la province au complet vibre au rythme de Fierté Montréal. De retour cette année en mode distanciation sociale (pandémie oblige), le festival permettra aux gens de tous horizons de découvrir les meilleurs artistes LGBTQ, réunis pour une série d’événements virtuels et télévisés. Le Journal vous propose ici ses six coups de cœur de la programmation.

Et c’est parti !

Photos d'archives, Agence QMI et Martin Alarie

Simon Boulerice, Sandy Duperval, Debbie Lynch-White et Marina Gallant sont quelques-uns des artistes qui donneront le coup d’envoi aux festivités de Fierté Montréal. Une cérémonie d’ouverture autochtone sera suivie d’une allocution et de la présentation des revendications politiques et sociales du festival, laissant ensuite libre cours aux célébrations.

► Lundi à 11 h sur MAtv

Adam Lambert en mode virtuel

Photo d'Archives, Martin Chevalier

D’American Idol aux scènes du monde entier avec le groupe Queen, Adam Lambert a bâti sa carrière à grands coups de prouesses vocales quasi surhumaines. On aura la chance de les entendre dans le cadre de Fierté Montréal avec un concert virtuel réunissant ses hits, certes, mais fort probablement également des classiques empruntés à Freddie Mercury et Cher.

► Le 16 août à 19 h sur la page Facebook de Fierté Montréal

Melissa Etheridge casse la baraque

Photo d'archives, Jean-Francois Desgagnés

En plus de trois décennies de carrière, Melissa Etheridge a réussi à laisser sa marque indélébile, autant au panthéon du rock féminin que de l’histoire de la communauté LGBTQ. La chanteuse, armée de ses mégasuccès I’m the Only One, Like the Way I Do et autres Come to my Window, se joint à Fierté Montréal cette année le temps d’un spectacle virtuel destiné spécialement à ses fans québécois.

► Le 11 août à 20 h sur la page Facebook de Fierté Montréal

Une Illusion 100 % locale

Photos courtoisie

Vous raffolez de RuPaul’s Drag Race et ses dérivés ? C’est bien. Mais les queens québécoises méritent, elles aussi, respect et admiration. À cet effet, la tradition Illusion permet chaque année de mettre de l’avant le talent d’ici. Son édition 2020 réunira encore une fois certains des plus grands noms de la scène locale tels que Michel Dorion, Uma Gahd, Tracy Trash et Gisèle Lullaby.

► Le 14 août à 20 h sur MAtv

Soirée d’Excellence

Photo d'archives, Pascal Huot

Ils sont Noirs, Autochtones ou racisés. Ils sont de fiers membres de la communauté LGBTQ. Et ils ont quelque chose à dire. La soirée Excellence permettra à des artistes tels que Sarahmée, Backxwash et Elle Barbara de prendre les devants et de montrer l’étendue de leur talent à la province en entier. En prime ? La participation toute spéciale de Dominique Jackson (alias la légendaire Elektra Abundance de POSE). Bref, un événement à ne pas manquer.

► Le 13 août à 20 h sur MAtv

Les stars de Canada’s Drag Race

Photo courtoisie

Les Québécoises Rita Baga et Kiara retrouveront leurs consœurs de Canada’s Drag Race le temps d’un spectacle exclusif, créé sur mesure pour l’occasion. Au programme : 60 minutes de musique, de danse, de pirouettes et de death drops en compagnie de leur mentor, Brooke Lynn Hytes.

► Le 14 août à 22 h sur la page Facebook de Fierté Montréal

♦ Fierté Montréal se déroulera du 10 au 16 août.