LAMOUREUX (GÉNÉREUX)

Liliane



À Montréal, le mercredi 5 août 2020 est décédée, à l'âge de 83 ans, Liliane Lamoureux, épouse de feu Normand Généreux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Dany, Michel (Kareen Grondin), ses petits-enfants Marlayne (Amélie), Sabrina, Bianca (David), William et Owen, son arrière-petite-fille Cathie, sa belle-soeur Madeleine Gravel, son beau-frère Gilles Généreux, cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 15 août de 14h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don peut être fait à la Société Alzheimer de Montréal.