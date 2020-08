PELLETIER, Rita née Geolier



À Saint-Hubert, le 28 juin 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Rita Geolier épouse feu Maurice Pelletier.Elle laisse dans le deuil ses fils Richard, Alain et Gilbert (Bénédicte); ses petits-enfants Éric, Maryse, Stéphane, Laurence, Marie-Christine et ses arrières petits-enfants; Léanne, Antoine, Alexandre et Samuel; sa soeur Pauline ainsi que plusieurs autres parent et amis. L'avait précédé son fils Réjean, sa soeur Réjeanne et son frère RaymondLa famille vous recevra au complexe :le samedi 15 août 2020 dès 13h où sera célébrée une cérémonie commémorative à 15h30.Au lieu d'envoi de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer, formulaire disponible au salon.La famille tient sincèrement à remercier le personnel du CHSLD Henriette-Céré pour les soins prodigués au cours de la dernière année.Le port du masque et la distanciation sont obligatoires.