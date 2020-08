CYR, Claire née Dumesnil



La famille de Claire (Cyr) Dumesnil a le regret d'annoncer son décès survenu le lundi 23 mars 2020 à Montréal à l'âge 80 ans. Née à Montréal, elle était la fille de Gérard Dumesnil et Anita Matte, et l'épouse de Jean Cyr.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Marie), Pierre (Ginette), feu Louise, Monique (Normand), Jacques, Diane, Hélène (Gilbert) et Gilles (Martine), ses petits-enfants Guillaume, Marianne, Danis, Marie-Pierre, Amélie, Gabriel, Christian, Valérie, Samuel, Julie, Maxime, Noémie et Xavier, ses arrière-petites-filles Alice, et Arielle.Elle laisse également de nombreux parents et amis(es).La famille vous accueillera au Cimetière de Laval au 5505, rang du Bas St-François à Laval, H7E 4P2, le vendredi 14 août 2020 à 18h.Les funérailles seront célébrées ce même jour à 19h30 au chapiteau.Pour ceux qui le désirent vous pouvez faire un don à l'Institut de cardiologie de Montréal.