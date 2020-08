TREMBLAY, Jacques N.



Le 13 juin 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jacques N. Tremblay, époux de feu Mme Laura GrenierIl laisse dans le deuil ses enfants Marthe, Norbert (Lynn Lamarche) et Maxime (Carole Provost), ses petits-enfants Marie (Geoffroy), Étienne (Laura), Arnaud (Alizée), Alice (Nicolas) et Clémence, son arrière-petit-fils Léo, ses 11 frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances à l'Auberge Handfield, 555 Rue Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, le jeudi 13 août 2020 à 14h et un service est prévu à 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.Télécopieur : (450) 467-9468www.salondemers.com