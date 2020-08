MERCIER, Georges-Émile



Au CISSSME Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, le 19 mai 2020, est décédé Monsieur Georges-Émile Mercier à l'âge de 90 ans. Il était l'époux de feu Armande St-Germain.Le défunt laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Gérald Bernard), Michel (Jocelyne Houle), Céline (Réal Massé) Ginette (Pierre Pannetrat), Danielle (Gaétan Fortin), ses petits-enfants et ses arrière- petits-enfants. La mère de ses enfants Simone Racine.Lui survivent également ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de Monsieur Georges-Émile Mercier recevra les condoléances le vendredi 14 août 2020 à 13 h, au Mausolée:SAINT-HYACINTHEUn hommage lui sera rendu à 15h suivie de la disposition des cendres au Columbarium du Mausolée.Selon les directives du Ministère de la Santé, un maximum de 50 personnes sera permit dans la chapelle pour l'Hommage. Toutes les personnes qui se présenteront au Mausolée devront obligatoirement porter le masque.