SAVARIA, Jean-Louis



Au CHSLD d'Acton Vale, le 14 juillet 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Jean-Louis Savaria, époux de feu Mme Madeleine Pepin.Il laisse dans le deuil ses enfants Mireille (feu Pierre Plante), Lise (René Foisy), Jean-Pierre (Michelle Daigneault) et Gérald (Nancy O'Connor), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et sa soeur feu André (Rollande), Robert (Denise), Huguette et Luc (Maurice), ses belles-soeurs Jeannette Pepin et Monique Pepin, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amisLa famille recevra vos condoléances au:1734, PRINCIPALE, SAINTE-JULIE, J3E 1W7Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 15 août 2020 de 10h à 14h. Une cérémonie suivra en toute intimité.En raison des circonstances actuelles, le port du masque sera obligatoire et une limite de 50 personnes sera autorisée à la fois dans le salon. Notez que les mesures de distanciation sociale s'appliqueront.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse de Sainte-Julie ou à un organisme de votre choix.