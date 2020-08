GUAY, Monique



À Greenfield Park, le 21 juillet 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Monique Guay, épouse de M. Jean April.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Marc (France), Martin (Vanessa), sa petite-fille Audrey, ses frères, sa soeur, beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera pour les condoléances le dimanche 16 août entre 13h et 16h à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Une cérémonie suivra à la chapelle de Brossard pour la famille immédiate et les proches aidants.Vous pouvez suivre la cérémonie sur le site www.funeraweb.tvLe port du masque est obligatoire.