TREMBLAY, René



À St-Eustache, le 3 août 2020, à l’âge de 69 ans, est décédé M. René Tremblay.Il laisse dans le deuil ses enfants Karyne (Jean-François) et Marc (Julie), ses petits-enfants Sandrine, Kym et Emmie, sa soeur Carole (Jean-Maurice), son neveu Nicolas, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 16 août 2020 dès 14h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 16h au salon même.Au lieu de fleurs des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.