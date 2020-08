ROBERT, Henriette

née Lavoie



À Montréal, le 6 mai à l'âge deest décédée Mme Henriette Lavoie, épouse de feu M. Raymond Robert.Elle laisse dans le deuil ses fils Michel et André (Toni), sa petite-fille CheriEstelle et son arrière-petit-fils John ainsi que de nombreux parents cousins, cousines, neveux, nièces et amis.La famille vous accueillera le vendredi 14 août 2020 dès 13h, en présence de l'urne à la chapelle du complexe funéraire :suivra à 13h30 la cérémonie commémomorative et de là au cimetière de Chambly pour l'inhumation de l'urne afin qu'elle rejoigne son mari Raymond pour l'éternité.Un gros merci à tous ceux qui ont pris soin d'elle jusqu'à la fin.