MARTEL née GAUTHIER

Jacqueline



C'est avec un immense chagrin que nous vous annonçons le décès de Jacqueline Gauthier, survenu à Montréal le 10 avril 2020, à l'âge de 89 ans.Fille de feu Roméo-Albert Gauthier et de feu Mariette Jetté, ainsi qu'épouse de feu Charles Martel, elle laisse dans le deuil ses filles : Estelle (George), Josée (Patrick), Ginette (Gaetan), Linda, Carole (Mario) et Dominique, ses petits-enfants Catherine, Maude, Bianca, Élyzabeth, Gabriel, Maxime, Rosalie, Vincent et Léa, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Ghislaine (Pierre), son frère Richard (Ida) et nombre de neveux et nièces.Une célébration de sa vie en présence des cendres aura lieu samedi le 29 août 2020 dès 11h00, à l'église Saint-Vincent-de-Paul, 5443 boul. Lévesque, Laval, Qc, suivie de la mise en terre.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la recherche sur la maladie d'Alzeihmer.