BRIAND, Omer



Est décédé monsieur Omer Briand à Montréal le 4 mai dernier à l'âge de 96 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Jacqueline Marchand avec laquelle il a été marié 72 ans, ses 4 enfants, Alain (Colombe), Michel (Lise), Louise et Richard (Johanne), ses 8 petits-enfants, Alexandre (Sophie), Caroline (Nicolas), Émilie, Anne Li, Bruno (Éolie), Stéphanie, Virginie-Sara et Annabelle, son arrière-petite-fille Gabrielle, sa nièce Lise ainsi que parents et amis.Tous unis, nous tenons à lui rendre un hommage particulier.La famille accueillera parents et amis le vendredi 14 août prochain de 19h à 22h et le samedi 15 août à compter de 9h au4419 RUE BEAUBIEN ESTMONTRÉAL514 527-4126Ses funérailles auront lieu le samedi 15 août prochain, à 11h30, à l'église Saint-Jean-Vianney, au 6421, 25e avenue, à Montréal.