POISSANT, Pierre



À Châteauguay, le 24 juillet 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Pierre Poissant, époux de Mme Huguette Laberge.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marjolaine, Ronald et Marie-Chantal, ses petits- enfants Charles-Antoine (Véronique), Florence (Mathieu) et Félix, ses arrière-petites-filles Raphaëlle et Emma, ses belles-soeurs Rita et Pauline, son beau-frère Jean-Marc, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.CHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comDû aux circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu ultérieurement.En guise de témoignage, un don à la Société canadienne du cancer ou à la fondation Anna Laberge serait apprécié.