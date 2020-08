ROBILLARD SOULIÈRE

Marcelle



À Montréal, le dimanche 19 avril 2020 est décédée, à l'âge de 95 ans, Marcelle Soulière, épouse de feu Fernand Robillard.Elle laisse dans le deuil ses deux fils Réal (Carole) et Mario (Denise), son petit-fils Benoit (Stéphanie), ses arrière-petits-enfants Anne, Lorie et Félix, sa soeur Rita, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l'église Ste-Claire, le vendredi 14 août 2020 à 13h30. La famille recevra les condoléances à partir de 12h au même endroit.