RIVARD, Denise



À Laval, le 15 juillet 2020, à l'âge de 78 ans, Denise Rivard nous quittait subitement.Elle laisse dans le deuil son conjoint, André, ses enfants, Diane, Danielle, Nathalie (Mario) et Marie-Claude (Robert), Sylvain, son beau-fils et belle-fille, Alain et Chantal, ses petits-enfants, Florence, Alexis, Émily (Kassandra), Liam et Olivier (Roxane) ainsi que la famille Rivard, la famille Leriche et les amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Ugel Bourgie, 3955 Chemin de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent,dimanche le 16 août 2020 de 12:30 à 16:30 suivi d'une cérémonie à 16:30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Coeur du Québec.