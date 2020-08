GARGANO, David



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de David Gargano survenu à Laval, le jeudi 30 juillet, à l'âge de 85 ans, époux de feu Carmen Dandavino et père de feu David Jr.Il laisse dans le deuil sa fille Anna-Maria ainsi que plusieurs autres parents et amis.Tous ceux qui l'auront connu se souviendront de lui comme un homme attentionné, farceur, aimant la vie et résilient.Plusieurs personnes l'ont connu comme comptable, Président de l'U.F.A et il a également travaillé au département de la paie au Palais des Congrès de Montréal.Vos marques de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à l'Association Pulmonaire du Québec.Il sera inhumé au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (4601, Chemin Côte-des-Neiges, Montréal, Qc) le samedi 22 août 2020 à 10:00. Parents et amis sont invités à se recueillir à cet endroit pour lui offrir un dernier hommage.