Appelez le 911 si vous voyez cet homme

La police de Montréal a tenu à rappeler samedi à la population de faire preuve de vigilance et de garder les yeux ouverts pour l’aider à mettre la main sur le « témoin important possiblement impliqué dans deux homicides » survenus jeudi dans la métropole.

• À lire aussi: Deux cadavres dans deux immeubles: témoin recherché en lien avec un double meurtre

« On tente de localiser l’individu qui intéresse grandement les enquêteurs, soutient l’agent Raphaël Bergeron, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). On pense qu’il pourrait peut-être être dangereux. »

Claude Charbonneau, 61 ans, est activement recherché par les policiers en lien avec les meurtres de deux hommes survenus dans les quartiers de Notre-Dame-de-Grâce et d’Ahuntsic-Cartierville, à Montréal.

L’individu a les cheveux gris et les yeux bleus. Il mesure 1,62 m (5’3’’) et pèse 57 kg (125 lbs). Il porte différents tatouages sur le corps, dont ses initiales aux bras et avant-bras, note le SPVM.

Il pourrait se déplacer à bord d’une fourgonnette grise de marque Dodge Caravan datant de 2006 et immatriculée N85 RQY, bien que les enquêteurs ont des raisons de croire qu’il aurait altéré ou modifié le numéro de sa plaque.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Appelez le 911

« Il faut mentionner aux citoyens de ne jamais entrer en contact avec lui, de communiquer directement avec le 911. Ça reste qu’il est un témoin important dans un double homicide », ajoute l’agent Benoît Boisselle, aussi porte-parole pour le SPVM.

Jeudi matin, Theodoros Lakis Debeyiostis, 80 ans, a été retrouvé gravement blessé dans le corridor d’un bloc de logements de la rue Benny, appartenant à des membres de sa famille.

L’octogénaire apprécié du voisinage a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures.

Ce premier évènement a mené les policiers à faire des vérifications dans un second immeuble appartenant aussi à la famille Debeyiostis, situé cette fois sur le boulevard Henri-Bourassa Est, où le corps de Pierre Phaneuf, 68 ans, a été retrouvé.

Selon nos informations, la victime portait des marques de violence à la tête.

Son décès a été constaté sur place.

Si vous apercevez Claude Charbonneau ou détenez de l’information à son sujet, composez immédiatement le 911. Vous pouvez aussi effectuer un signalement anonyme à Info-Crime Montréal, au 514 393-1133 ou en ligne.