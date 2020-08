«Bob l'éponge le film: éponge en fuite» : retour en enfance

Le nouveau long métrage mettant en vedette le célèbre Bob l’éponge arrive finalement sur nos écrans après plusieurs mois de report.

Dans «Bob l'éponge le film: éponge en fuite», l’escargot Gary (voix de Tom Kenny en version originale) a disparu. Bob (voix de Tom Kenny) et Patrick l’étoile de mer (voix de Bill Fagerbakke) décident de partir à sa rescousse, se rendant dans la ville d’Atlantic City pour y trouver le roi Poséidon (voix de Matt Berry), responsable du kidnapping.

En chemin, les amateurs auront aussi droit à des souvenirs d’enfance de Bob – notamment sa rencontre avec Gary – et feront connaissance avec Sage, personnage incarné par Keanu Reeves. Car «Bob l'éponge le film: éponge en fuite» comporte des scènes de prises de vues réelles.

Ce troisième long métrage animé consacré à Bob l’éponge, héros télévisé des petits, est le premier de la franchise à avoir été créé en animation par ordinateur 3D, plutôt qu’en animation 2D.

Et, parce que le film a été reporté aux États-Unis en raison de la COVID, il n’y prendra pas l’affiche en salle, les studios Paramount ayant décidé de le proposer en VSD au début de l’an prochain.

Afin de se plonger dans ces aventures qui promettent rires et dépaysement, voici des faits méconnus sur Bob l’éponge.

- Stephen Hillenburg, créateur du personnage tout jaune, était enseignant en biologie marine à l’Institut marin du comté d’Orange, en Californie. Puisqu’il aimait le dessin, il a initié une bande dessinée pour l’Institut, et c’est dans ces pages qu’est né Bob l’éponge. Embauché comme directeur de la création par Nickelodeon pour la série animée «Rocko's Modern Life», il a alors réalisé le potentiel de sa petite créature.

- Au départ, Bob l’éponge (SpongeBob en anglais) s’appelait SpongeBoy. Le nom étant une marque déposée, il lui a fallu en trouver un autre. Mais Hillenburg tenait à conserver le mot «éponge», parce qu’il avait peur que les enfants pensent que Bob était un morceau de fromage!

- La musique de ce «Bob l'éponge le film: éponge en fuite» a été composée par Hans Zimmer («Interstellar», «Dunkerque», etc.). L’animation, elle, a été entièrement réalisée par les studios Mikros de Montréal!

- Un premier long métrage, «Bob l'éponge, le film» est sorti en 2004 et a été suivi de «Bob l'éponge, le film : Éponge à court d'eau», en 2015. Les deux films ont récolté pas moins de 453,06 millions $US au box-office international.

- La série télévisée de «Bob l’éponge» est diffusée aux États-Unis sur la chaîne Nickelodeon, et c’est la série la plus ancienne du réseau. Selon les chiffres obtenus par le «New York Times», la créature toute jaune avait, en 2017, généré des recettes de 13 milliards $US en produits dérivés!

Une nouvelle série à l’horizon

Nickelodeon en a fait l’annonce en février dernier. Une nouvelle série intitulée «Kamp Koral: SpongeBob's Under Years» fera son apparition à la télévision américaine au début de 2021, un report par rapport à la date de diffusion de juillet 2020 initialement prévue.

La série aura pour point de départ la scène de flash-back du film, dans laquelle les amateurs pourront voir un tout jeune Bob âgé de... 10 ans.

Selon les renseignements donnés par le réseau étasunien, les acteurs de la série reprendront leur doublage pour «Kamp Koral: SpongeBob's Under Years».

«Bob l'éponge le film: éponge en fuite» est présenté dès le 14 août dans les salles de la Belle Province.