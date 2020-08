MARTEL, Carol



De Marieville, le 25 juillet 2020, âgé de 76 ans, est décédé M. Carol Martel.Il laisse dans le deuil, son épouse, Lise Gagnon Martel, son fils Réjean, (Carole Mailloux), son petit-fils Louis-Charles (Laurence Matesi), sa petite-fille Érika (Olivier Lasalle), ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos témoignages de sympathie, en l'église St-Nom-De-Marie de Marieville au 603, rue Claude de Ramesay, Marieville, Qc, J3M 1J7, le samedi 15 août 2020 à compter de 9 h suivi des funérailles à 11h.