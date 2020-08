Côtelettes d’agneau grillées au romarin et au zaatar

Portions : 8 | Préparation : 15 minutes | Repos : 33 min | Cuisson : 6 à 8 min

INGRÉDIENTS

1/2 t. de romarin frais, haché finement, 125 ml

4 gousses d’ail hachées finement

t. d’huile d’olive, 60 ml

8 c. à thé de zaatar, 40 ml

1 c. à thé de sel, 5 ml

16 côtelettes de carré d’agneau (environ 1 lb/1,125 kg en tout)

PRÉPARATION

Dans un petit bol, mélanger le romarin, l’ail, l’huile, le zaatar, le sel et le poivre. Étendre les côtelettes d’agneau sur une plaque de cuisson, puis les frotter de chaque côté avec le mélange d’épices. Couvrir et laisser reposer 30 minutes à la température ambiante. Régler le barbecue à puissance moyenne-élevée. Mettre les côtelettes sur la grille huilée du barbecue, fermer le couvercle et cuire de 6 à 8 minutes pour une viande rosée ou jusqu’au degré de cuisson désiré (retourner les côtelettes à mi-cuisson). Ou encore, cuire les côtelettes d’agneau dans un poêlon à fond rainuré, quelques-unes à la fois, pendant 6 minutes, puis réserver au four préchauffé à 300 °F/150 °C. Déposer les côtelettes dans une assiette de service et laisser reposer 3 minutes avant de servir.

C'est quoi ?

Le zaatar est un mélange d’épices classique du Moyen-Orient, à la fois doux et parfumé. On le trouve dans les épiceries fines et les supermarchés, mais on peut également le préparer soi-même : dans un bol, mélanger 1 c. à soupe (15 ml) chacun de thym séché, d’origan séché et de graines de sésame grillées, 2 c. à thé (10 ml) de sumac moulu, 1 c. à thé (5 ml) de paprika et 1/2 c. à thé (2 ml) de gros sel de mer. (Le zaatar se conservera jusqu’à 2 mois dans un pot hermétique à la température ambiante.)

▶ Les résidus alimentaires comme les os vont au bac à compost.