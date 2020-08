DAGENAIS ALLARD, Lucie



À Laval, le 8 juillet 2020 entourée de sa famille, à l'âge de 87 ans, est décédée paisiblement Madame Lucie Allard Dagenais, épouse d'Yvon Dagenais depuis 64 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Yvon Dagenais, ses enfants Gilles (Anne-Marie Ouellet), Sylvie (Bruno Lambert), André et Hélène (Marc Globensky). Elle était la grand-mère dévouée de : Mathieu (Margot), Élise (Maxime), Louisanne (Alex), Jean-Philippe (Dominique), Emmanuelle (Maxence) et Vincent, ainsi que d'Antoine son arrière-petit-fils.Elle manquera également profondément à sa soeur Huguette et son frère Pierre (Hélène), à ses belles-soeurs Rachelle et Denise, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Au lieu des fleurs, un don à la Société Alzheimer Laval serait apprécié en souvenir de Lucie.