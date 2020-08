LANGLOIS, Daniel



C'est avec tristesse que nous vous informons que le 3 août 2020, à l'âge de 61 ans, est décédé Daniel Langlois des suites d'une rare maladie infectieuse au cerveau.Daniel est l'époux de Rachel Gagnon, le fils de feu Anita Capuano et de feu Eddy Langlois.Daniel laisse dans le deuil le grand amour de sa vie, " sa " Rachel Gagnon avec qui furent partagés d'inoubliables moments et voyages, sa fille bien-aimée de qui il est tellement fier, Jade Langlois (Christopher Colin), le fils de Rachel qu'il considère comme son propre fils, Francis Gagnon, sa " petite " soeur qu'il est toujours prêt à aider, Diane Langlois (Yves Pépin), sa " grande " soeur qu'il admire tant, feu Suzanne Langlois, ses petits-enfants adorés qui le suivent partout, Ibrahim, Anissa et Isaac, ses nièces qu'il adore, Marie-Maxime, Sarah-Maude et Béatrice, son collègue Olivier Desert (Jessica Diamond) qui considère Daniel comme son deuxième père ainsi que ses nombreux oncles / tantes, cousins / cousines et amis.Daniel a eu le courage d'affronter les épreuves, il était un véritable pilier sur lequel sa famille et ses amis pouvaient toujours compter. Daniel était droit, intègre, d'une simplicité désarmante et avec un sens de l'humour pince sans rire. Malgré la maladie fulgurante qu'il a affrontée avec résilience, jamais il ne s'est plaint. Il se souciait plutôt de la tris-tesse et de la peine des proches qu'il aimait.Un grand vide nous habite et notre peine est immense mais son amour, sa générosité et son sens de l'honneur resteront à jamais gravés dans nos coeurs.Dans les circonstances, une cérémonie en toute intimité avec ses proches aura lieu.Pour offrir vos condoléances, des dons à la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme seraient appréciés.