GAUTHIER, Gilles



À Laval le 8 juin 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Gilles Gauthier.Il laisse dans le deuil sa conjointe Gina Salerno, ses enfants Carolle, Sylvie, Daniel (Andrée) et Pierre Gauthier ainsi que plusieurs parents et amis, particulièrement M. Rolland Tremblay et Mme Germaine Léveillée, son bras droit au Club des Aînés de Saint-Claude Laval, dont il était le président depuis près de 25 ans.La famille recevra les condoléances le mercredi 12 août 2020 de 14h à 18h à la:Une cérémonie suivra à 18h.