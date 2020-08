Démission du président de Juripop : une rencontre d’urgence réclamée par le PLQ

Au lendemain de la démission précipitée du président fondateur de Juripop en raison d’une allégation d’inconduite, la vice-présidente de la Commission des finances publiques, Isabelle Melançon, réclame une rencontre d’urgence pour faire la lumière sur la gestion du conseil d’administration dans ce dossier.

• À lire aussi: Le président fondateur de Juripop démissionne sur fond d’allégation d’inconduite

«Je demande une rencontre d’urgence avec les membres du comité transpartisan sur l’accompagnement dans le système de justice des victimes de violences sexuelles, soit la ministre de la condition féminine, Isabelle Charest, la députée du Parti québécois, Véronique Hivon, et la députée de Québec solidaire, Christine Labrie», peut-on lire dans un tweet de la ministre Melançon.

Je demande une rencontre d’urgence avec les membres du comité transpartisan sur l’accompagnement dans le syst. de justice des victimes de violences sexuelles soit, la min. de la condition féminine @IsabelleCharest, la députée du PQ @vhivon et la députée de QS @Christine_QS 1/2 — Isabelle Melançon (@Isamelancon) August 8, 2020

Cette dernière rappelle que l’organisme Juripop, qui offre un meilleur accès à l’aide juridique depuis 2009, a obtenu 2,6 M$ du gouvernement du Québec en décembre «afin d’offrir un service d’accompagnement et de conseils juridiques gratuits aux victimes de violences sexuelles».

Vendredi, le président et fondateur de Juripop, Me Marc-Antoine Cloutier, a annoncé sa démission, quelques jours après avoir été informé d’une allégation d’inconduite le concernant.

Me Cloutier, qui occupait le poste de président du conseil d’administration, a aussi fait savoir dans une déclaration officielle, publiée plus tard vendredi, qu’il niait ces allégations.

«Je n’ai rien à me reprocher et j’affirme avoir respecté le principe et la pratique du consentement et je continuerai de défendre ces valeurs qui me sont chères», a-t-il insisté, avant d’indiquer qu’il démissionnait pour protéger la réputation de l’organisme qu’il a fondé.