Des réunions plus ludiques

Depuis le mois de mars, les applications collaboratives de travail à distance sont devenues incontournables. Alors que personne, ou presque, ne connaissait Zoom ou Teams il y a quelques mois, ces logiciels font désormais partie du quotidien de beaucoup d’adultes et de bien des jeunes. Mais il est possible d’innover et de transformer les réunions de travail en moments ludiques.

« J’aime quand la technologie est détournée de son usage prévu », expliquait Nate Crowley, éditeur des critiques pour Rock Paper Shotgun, publication indépendante en ligne et spécialisée dans les jeux vidéo, au micro de NPR (National Public Radio), aux États-Unis.

Son amie, Viviane Schwarz, auteure et artiste britannique, a eu une idée.

« Plutôt que de tenir les réunions par le biais de Zoom, elle s’est demandé quel était l’endroit le plus inapproprié où elle pouvait organiser des réunions d’équipe. »

Immédiatement, elle a pensé au titre Red Dead Redemption, jeu se déroulant dans l’Ouest américain en 1911 et mettant en scène des cowboys. Évidemment, pas question de jouer vraiment. Le but est, pour les participants, de se réunir autour d’un feu de camp.

« C’est très sympa de discuter ainsi de nos projets au milieu des loups qui hurlent dans la nuit », a ainsi indiqué Viviane Schwarz sur son fil Twitter.

Parmi les problèmes techniques, elle a mentionné, non sans humour, que « c’est la même touche qui est utilisée pour s’asseoir par terre et pour essayer d’étrangler son voisin » ! Et parmi les points positifs, elle a précisé que « lorsque la réunion est terminée, on peut sauter sur son cheval et aller jouer au criminel ou au redresseur de torts, ce qui est quand même moins gênant que de voir tout le monde sourire à la caméra en même temps qu’ils se déconnectent ».

Ben Decker, responsable du marketing des services de jeux chez Microsoft, invite souvent son équipe de jeu à se rendre dans l’univers de Destiny, une plateforme en ligne dont l’action se déroule sur différentes planètes. Il rencontre également certains de ses confrères sur un galion dans la mer des Caraïbes grâce à Sea of Thieves.

Cambrioler une banque

Du côté de Lewis Smithingham, publicitaire new-yorkais, c’est un autre titre qui a suscité son intérêt. À un client potentiel, il a envoyé l’invitation suivante : « Allons cambrioler une banque dans Grand Theft Auto ! »

Son vis-à-vis a immédiatement accepté. Ensemble, fusils à la main, ils se sont amusés à « voler des voitures, écraser des piétons, fuir la police... et mourir plusieurs fois », a-t-il détaillé au New York Times.

Le résultat a eu un effet inespéré. « Maintenant, nous nous envoyons des messages régulièrement. Et quand il m’appelle, je lui rappelle le moment où nous avons encastré nos voitures dans une bretelle d’autoroute. »

Pour le publicitaire, Animal Crossing : New Horizons peut s’avérer un excellent choix pour des collaborateurs ou des clients moins amateurs de jeux violents. De plus, comme il l’a indiqué, la possibilité de faire des cadeaux – « l’équivalent en ligne de payer le lunch » – dans le jeu permet de développer un niveau d’échange impossible à obtenir à travers les applications de réunions.

Les appels vidéo via Zoom, Teams, Meet, FaceTime et autres applications sont devenus monnaie courante, tant dans la vie professionnelle que personnelle. Et lorsqu’on enchaîne une conversation après l’autre, tout finit par se ressembler. Comme l’a souligné Lewis Smithingham, le fait de rencontrer quelqu’un dans un univers virtuel permet de forger des souvenirs avec des gens qu’il n’a jamais rencontrés, « élément crucial du développement de relations, qu’elles soient professionnelles ou non ». Autre exemple d’inventivité, Erik Heisholt, fondateur d’une compagnie de marketing à Oslo, a eu l’idée de construire des bureaux virtuels dans Minecraft !

« Tenir une séance de remue-méninges ici nous force à réfléchir. À réfléchir différemment. Nous sommes dans un état d’esprit complètement différent, ici. Surtout si l’on parle à des joueurs au hasard », a-t-il dit.