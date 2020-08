Deux équipes sans victoire

N’ayant pas connu le plaisir de la victoire depuis le retour au jeu dans la Ligue nationale de hockey (LNH), les Bruins de Boston ont bien l’intention de remédier à cette situation dimanche.

Pour ce faire, les «Oursons» devront vaincre les Capitals de Washington lors du dernier match des deux équipes dans le cadre du minitournoi rassemblant les quatre meilleures équipes de l’Association de l’Est en saison régulière.

L’équipe qui remportera ce duel obtiendra le troisième rang au classement, puisque les Flyers de Philadelphie et le Lightning de Tampa Bay sont déjà assurés d’avoir les deux premiers échelons.

«Ultimement et peu importe où nous finissons, nous jouons contre quatre excellentes formations et, pour remporter la coupe Stanley, nous devons toutes les battre, a indiqué le défenseur Torey Krug au site internet des Bruins. Le classement n’est pas vraiment un enjeu pour nous. Nous nous concentrons sur notre jeu [...]. Dimanche, nous voulons nous sentir bien et être contents de notre jeu.»

Pour être fiers de leur façon de jouer, les Bruins doivent faire certaines choses bien précises.

«Nous devons revenir aux petits détails et nous assurer que nous arrêtons les rondelles, a dit l’attaquant David Pastrnak. Nous sommes meilleurs quand nous avons la rondelle sur notre bâton et cela vient des petits détails. Nous devons nous concentrer plus sur ceux-ci.»

Les Capitals aussi

De leur côté, les «Caps» sont dans le même bateau que les Bruins, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas encore obtenu de gain depuis la reprise.

«Il y a un autre niveau dans notre jeu que nous n’avons pas encore atteint depuis que nous sommes ici, a affirmé l’entraîneur-chef des Capitals, Todd Reirden. Notre laisser-aller doit cesser.»

Le message du pilote semble avoir été compris par ses patineurs.

«Nous savons tous que nous devons élever notre jeu d’un cran et être plus compétitifs», a clamé l’attaquant Carl Hagelin.

«Je pense que c’est un match très important pour nous, a-t-il poursuivi en parlant de l’affrontement contre Boston. Nous devons être en mode séries éliminatoires et nous habituer à jouer des rencontres importantes. Nous allons jouer contre une équipe désespérée et nous nous devons de l’être également. Ça devrait être une bonne partie, mais comme j’ai déjà dit, tous les gars doivent en faire plus pendant cet affrontement.»

Par ailleurs, le perdant du duel entre les «Caps» et les Bruins affrontera les Hurricanes de la Caroline en ronde des 16, alors que le vainqueur se mesurera aux Islanders de New York.