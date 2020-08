CHARBONNEAU CHATEL Marcelle

CHARBONNEAU CHATEL

À Laval, le 21 décembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Marcelle Charbonneau Chatel, épouse de feu M. Georges Chatel.Elle laisse dans le deuil ses soeurs, frères et belles-soeurs, neveux et nièces, proches parents et amis, ainsi que les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de son conjoint.Les funérailles en présence des cendres auront lieu le samedi 15 août 2020 à 11h en l'église de St-Vincent-de-Paul (5443 Boul. Lévesque est, Laval), suivi de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille recevra les condoléances à compter de 10h, ce même jour, à l'église.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval.