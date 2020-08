DUPUIS, Bertrand



À St-Jérôme, le 2 août 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Bertrand Dupuis. Il part rejoindre son épouse, Mme Fernande Morel ainsi que leur fille, Brigitte Dupuis.Il laisse dans le deuil ses fils Robin (Dominique) et Marco (Pierre), ses petits-enfants : Jean-François (Catherine), Catherine (Peter), Samuel (Audrey) et Frédéric (Gerry), ses arrière-petits-fils Félix et Émile, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 15 août 2020 de 10 h 30 à 11 h 00 en :ST-HUBERT-DE-RIVIÈRE-DU-LOUP1, CHEMIN TACHÉ O.SAINT-HUBERT, QC, G0L 3L0Les funérailles auront lieu à 11 h 00 suivies de l'inhumation au cimetière.