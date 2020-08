LÉVY, Lt(ret) David



10 septembre 1967 - 26 avril 2020Le 26 avril 2020, à l'âge de 52 ans, est décédé paisiblement à sa résidence du quartier Ahuntsic Lord Lt (ret) David Lévy, (juif converti volontaire) par amour pour cette foi. Fils adoptif de feu Mme Shoshana Rosenberg.Il laisse dans le deuil son conjoint Pierre Turcot, Mme Ginette Turcot, Jacques Bédard (Karine, Laurence, Marie Sarah), M. Réjean Turcot (Martin, Cynthia, William, Britanni, Sylvain, Samuël), Mme Marlène Turcot, Richard Côté (Sophie, François), ses meilleures amies Mme MM, Mme Céline Girard, Mme Renée Noël, ses amis M. Francis Morin et sa famille, ses collègues de travail; Le Conseil Cree de la Baie James, 51e ambulance de campagne (forces canadiennes), de nombreux hôpitaux du Québec et tous ceux et celles qui ont croisés David sur leur chemin.La cérémonie sera privée pour la famille et sur invitation seulement pour les amis, dû aux restrictions du nombre de personnes autorisées par les autorités sanitaires.Vous êtes invités à assister à distance, par vidéo diffusion, au Service commémoratif, disponible à partir du 16 août 2020 14h, sur le site web Funeraweb.comPour témoigner de votre support, l'envoi de roses, fleurs préférées de David, au1297, CH. DE LA FORÊTOUTREMONTpour la journée du 16 août serait apprécié par la famille.