Enceinte, Katy Perry exhibe son ventre en dansant en dehors de sa voiture

La célèbre chanteuse Katy Perry a exhibé son ventre bien rond de femme enceinte dans une vidéo partagée par son fiancé, Orlando Bloom, sur Instagram.

Le duo a recréé une vidéo virale pour souligner le début du week-end. «Hey, what day is it (hey, quelle journée sommes-nous)», peut-on entendre Orlando Bloom demander à Katy Perry, assise sur le siège passager de la voiture, flattant son ventre.

Feignant d’être épuisée, elle ouvre alors la portière et sort de la voiture pour enchaîner quelques mouvements de danse sur la chanson «Push The Feeling On» du groupe Nightcrawlers.

La chanteuse, qui en est à son dernier trimestre, lève alors son chandail pour montrer son ventre bien rond.

Le couple Perry-Bloom attend leur premier enfant, une fille, d’ici la fin de l’été.