«Je ne dis pas adieu. Je dis au revoir.»

Après 16 années de collaboration avec l’OSM, Kent Nagano se prépare à tourner la page avec la fin de son mandat de directeur artistique. Mais, où qu’il aille, le Québec ne sera jamais loin derrière le maestro américain. « C’est grâce à Montréal que je suis qui je suis aujourd’hui », confie-t-il.

• À lire aussi: COVID-19: fin de saison abrupte pour l'OSM

L’heure devait être aux célébrations. Maestro Kent Nagano allait être initialement attendu sur l’esplanade du stade olympique de Montréal, dimanche soir, pour un tout dernier tour de piste avec l’OSM, 1500 choristes et des centaines d’admirateurs québécois.

Mais la pandémie en aura voulu autrement, forçant l’annulation de cet événement tant souhaité. Sans le savoir, Kent Nagano aura ainsi dirigé l’OSM pour la dernière fois le 22 février dernier.

« Très triste »

En entretien au Journal, le chef d’orchestre s’avoue déçu. Et « très triste » de voir son mandat montréalais se terminer ainsi. Tout ça avec raison, bien évidemment. Mais, en raison de son naturel optimiste, il ne s’avoue pas pour autant vaincu, refusant de baisser les bras.

Car cette dernière célébration, il y tient. Et il l’aura. « Ça ne peut pas se terminer comme ça. La relation que j’ai développée avec les Montréalais, c’est quelque chose qu’on ne vit qu’une seule fois. Ce rapport privilégié, il se doit d’être célébré », avance Kent Nagano au bout du fil, depuis sa Californie natale.

« Évidemment, à cause de la COVID-19, on ne peut pas avoir cette grande assemblée, cette célébration. Je trouve ça triste, parce que l’OSM et Montréal la méritent. Mais on ne s’avoue jamais vaincu. Avec un peu de patience, on va l’avoir, cette célébration, au moment où ce sera sécuritaire pour tout le monde », ajoute-t-il, confiant.

Impact à long terme ?

C’est bien connu, bon nombre d’industries ont été chamboulées par la COVID-19, forçant reports et annulations depuis plusieurs mois déjà. Évidemment, le monde de la musique classique ne fait pas exception. La question demeure tout de même de savoir si certains contrecoups de cette pandémie seront permanents.

Questionné sur ce sujet, maestro Nagano se montre prudent, mais optimiste.

« La réponse honnête ? Je ne sais pas. Mais il faut avoir confiance. Les choses sont très, très difficiles en ce moment, mais ça ne durera pas toujours », affirme-t-il.

En attendant que la crise passe, plusieurs artistes se tournent vers différents moyens afin de garder un contact avec leur public. La plus populaire des initiatives ? Les concerts virtuels, présentés en ligne, en temps réel. Bien qu’il reconnaisse l’attrait de ces spectacles, Kent Nagano avoue ne pas en être particulièrement friand.

« En concert, la communication entre le public et l’orchestre est réelle et essentielle. Ce n’est pas pareil si on est devant un écran d’ordinateur ou assis devant un haut-parleur dans son salon pour écouter un enregistrement. Pour l’orchestre, ce n’est pas non plus pareil si on joue magnifiquement dans un studio. Il manque ce partage avec un public », souligne-t-il.

Faire confiance au public

Ce « partage » si important lui manque donc bien certainement, surtout celui qu’il a pris l’habitude d’avoir avec le public montréalais. Car si, en seize ans, les mélomanes de la métropole ont appris à bien connaître Kent Nagano, le contraire est tout aussi vrai. Un mot pour décrire le public de l’OSM ? « Raffiné ». Un deuxième ? « Curieux ». « Tout le monde sait reconnaître si quelque chose est bon ou mauvais. Ça, c’est toujours plutôt clair. Mais les Montréalais forment un public qui est capable de sentir la différence entre ce qui est très bien, excellent ou encore supérieur. Alors il faut lui faire confiance », avance Kent Nagano.

« Je me souviens quand j’ai suggéré pour la première fois qu’on joue une symphonie de Bruchner. Mes collègues ont eu peur, ils disaient que personne n’allait venir. Mais ce n’était pas vrai. Si on partage quelque chose de plus haute qualité avec un tel public, il va être là », poursuit-il.

Bref, même si son mandat avec l’OSM se termine, la force de ce lien entre le maestro et le public montréalais ne semble pas près de défaillir. Tellement que Kent Nagano admet ne pas fermer la porte à une éventuelle collaboration avec l’OSM à titre de chef invité.

« Je ne dis pas adieu. Je dis au revoir », avance-t-il.

Kent Nagano et l’OSM en 10 dates

23 mars 1999 : Kent Nagano donne son tout premier concert pour l’OSM en tant que chef d’orchestre invité.

Photo d'archives

2 mars 2004 : Kent Nagano est nommé directeur musical désigné de l’OSM.

Kent Nagano est nommé directeur musical désigné de l’OSM. 6 septembre 2006 : Il donne son premier concert comme directeur musical. « Je suis tombé amoureux du public montréalais en quelques secondes », se souvient-il.

Photo d'archives

18 janvier 2007 : Le chef d’orchestre américain est fait citoyen d’honneur de Montréal.

Le chef d’orchestre américain est fait citoyen d’honneur de Montréal. 2 avril 2009 : Kent Nagano dirige un concert au Centre Bell devant plus de 15 000 personnes, soulignant les 100 ans du Canadien et les 75 ans de l’OSM.

Photo d'archives

7 septembre 2011 : Kent Nagano dirige le concert inaugural de la Maison symphonique, la nouvelle salle de l’OSM.

Photo d'archives

16 décembre 2011 : Kent Nagano et Fred Pellerin partagent la scène pour le tout premier conte de Noël de l’OSM, La tuque en mousse de nombril. Le maestro et le conteur collaboreront à nouveau à trois reprises pour Le bossu symphonique (2013), Il est né le divin enfin ! (2015) et Les jours de la semelle (2018).

Photo d'archives