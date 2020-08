Sexisme et abus: Kandle met cartes sur table dans un mini-album

Kandle Osborne revient de loin et elle a des choses à dire. Sexisme et abus dans son travail, relations toxiques, dépendance aux antidépresseurs : l’artiste canadienne met cartes sur table dans un mini-album paru la semaine dernière.

«Tu m’as volé mes créations, tu es encore ma plus grande menace», vocifère Kandle dans Better Man, une chanson qui revient sur ses démêlés avec son ancien entourage professionnel.

«Quand c’est arrivé, raconte l’artiste que Le Journal a jointe à Vancouver, j’étais trop effrayée pour écrire à ce sujet. Puis, un jour, j’ai pris ma guitare et c’est sorti tout seul. J’ai finalement arrêté de me sentir comme une victime brisée. Je ressentais désormais de la puissance et de la colère.»

Ce n’est pas la première fois que Kandle dénonce les abus de l’industrie musicale ou qu’elle partage des pans de sa vie, mais jamais sa mise à nu n’avait été aussi loin que dans les sept chansons de Stick Around & Find Out.

Entre deux pièces détaillant des relations amoureuses sans issues, Kandle raconte avec franchise sur Happy Pills comment elle a été accro aux antidépresseurs à une époque où elle n’arrivait plus à voir le bout de ses ennuis professionnels.

«J’étais une larve et j’avais besoin de ma médication pour aller mieux au quotidien. J’ai fini par réaliser que je devais être plus forte et que je ne pouvais pas me fier aux médicaments pour le reste de mes jours.»

Elle envie leur courage

Coïncidence, son EP paraît au moment où une vague de dénonciations d’inconduite sexuelle secoue le Québec. Kandle, qui avait son pied-à-terre à Montréal jusqu’à ce qu’elle retrouve sa Colombie-Britannique natale au début de la pandémie, n’y est pas insensible.

«Ça me chavire. J’applaudis ces femmes qui ont eu le courage de parler. J’aurais voulu avoir le même courage quand j’étais plus jeune.»

Il y a quelques années, Kandle a brièvement été représentée par l’étiquette montréalaise Dare To Care, qui s’est retrouvée au cœur de la tourmente quand des allégations ont visé son fondateur Eli Bissonnette et le chanteur Bernard Adamus.

Kandle affirme n’avoir jamais été maltraitée chez Dare To Care, mais a dit souhaiter que la compagnie change en mieux. Elle affiche d’ailleurs de l’optimisme quand on lui demande si elle croit que l’industrie va changer à la suite de ces dénonciations.

«C’est inévitable et j’ai moi-même pu le constater depuis quelque temps. Je ne vis plus le même genre d’abus et de harcèlement qu’auparavant. Les gars en particulier sont plus conscients de ça et c’est fantastique.»