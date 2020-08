La vie difficile d’une mère célibataire

Je vous avais écrit, il y a environ sept ans de cela, pour vous raconter que j’avais une relation avec un homme déjà en couple qui hésitait encore à se séparer après deux ans de relations suivies avec moi. Il disait m’aimer plus que tout au monde, mais se sentait incapable d’abandonner le fils de sa blonde avec qui il avait développé une relation quasi paternelle.

Comme j’approchais de mes 40 ans et que mon horloge biologique me démangeait, je vous avais fait part de mon envie de cesser la pilule sans le lui dire, pour le mettre devant le fait accompli que j’étais enceinte. Espérant qu’ainsi il agirait enfin pour favoriser le couple qu’on formait lui et moi.

Vous m’aviez mise en garde d’agir de la sorte, même si, me disiez-vous, le fait d’être une mère sans père pour son enfant était une pratique qui avait cours au Québec. Car selon vous, ce n’était pas une chose à faire à un homme qu’on prétend aimer.

J’ai pris un peu de temps pour y penser et pour continuer de tenter de faire fléchir mon amoureux. Mais rien n’y faisait. Il ne se décidait pas à rompre avec sa blonde. Pour être honnête avec vous, je ne vous ai pas écoutée. J’ai cessé la pilule et j’ai laissé aller les choses. Et comme prévu, je suis tombée enceinte.

Oh qu’il n’a pas aimé ça ! Je ne l’avais jamais vu aussi furieux depuis que je le connaissais. Comme prévu, je vous l’avais dit d’ailleurs, il m’a demandé de me faire avorter. Bien sûr j’ai refusé. Mais comme ça ne l’a pas incité à rompre avec sa blonde pour autant, on ne s’est revus, lui et moi, que quelques fois avant la naissance de l’enfant.

Par contre, il a accepté de le reconnaître à la naissance. Ce qui pour moi était important. Mais après, j’ai décidé que plus jamais il ne reverrait son fils, et j’ai tenu parole. Comme il ne voulait pas de moi comme femme, je ne vois pas pourquoi je lui aurais permis d’entretenir une relation avec mon fils.

Même si je sais que vous n’aurez peut-être pas envie de me publier vu que je ne vous ai pas écoutée la première fois, je viens vous demander conseil pour savoir comment agir face à mon fils.

Rendu à 6 ans et demi, il n’arrête pas de me demander où est son père. Il invente des scénarios auxquels je ne sais pas quoi opposer, tout en ne sachant pas comment lui dire la vérité.

Malgré notre conflit de départ, le père aurait souhaité voir son fils à l’occasion, en échange d’une participation à son bien-être matériel. Mais j’avais refusé net. Il ne voulait pas de moi, il n’aurait pas son fils. Mais devant l’insistance du petit que j’adore, je ne sais plus comment me défiler. Venez à mon secours ! Je ne voudrais tellement pas que mon fils m’en veuille plus tard.

Maman repentante

Les avenues que je propose ne sont pas nécessairement les seules envisageables, pas plus qu’elles ne doivent être obligatoirement suivies par les gens qui s’adressent à moi. Chacun conserve son libre arbitre et peut décider de son sort en fonction de ses certitudes et de ses objectifs.

À part l’orgueil, qu’est-ce qui vous retient de contacter le père pour lui proposer une autre entente pour corriger votre refus initial ? Quand on pose des gestes sur le coup de la colère, rien ne nous empêche de faire marche arrière pour améliorer les choses. L’équilibre de votre fils ne mérite-t-il pas ce geste de votre part ?

Pour vous aider à prendre votre décision, je vous signale que la loi 113 promulguée en 2018, « [...] permet depuis 2019 à tout enfant d’avoir accès à l’identité de ses parents biologiques ».