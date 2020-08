Le retour au jeu de Marie-Claude Savard

Neuf ans après avoir quitté Salut Bonjour, Marie-Claude Savard revient au sport avec Les intouchables, une série documentaire fort intéressante de quatre épisodes qui s’attaque aux tabous du hockey professionnel : l’homosexualité, la drogue, les femmes et l’argent. Ce projet ne date pas d’hier pour l’animatrice. Elle l’avait même soumis à TVA en 2010. « J’avais envie d’aller plus loin, déclare-t-elle au Journal. Je voulais poser les vraies questions. »

Il y a quelques années, quand Valérie Beaulieu (productrice chez Trinome & filles) vous a suggéré de ressortir votre projet de docu-série et d’aller le présenter à Radio-Canada, y croyiez-vous encore ?

J’étais blasée. Je savais que ça allait être compliqué. Je savais qu’on allait nous bloquer l’accès... Et une partie de moi se disait : « Pourquoi retourner au sport alors que j’ai travaillé tellement fort pour en sortir ? » Mais d’un autre côté, pour moi, c’était une occasion de boucler la boucle, d’aller au bout de l’aventure.

Quel est votre constat ? Le sport est-il toujours aussi hermétique en 2020 qu’il l’était au début des années 2000 ?

Encore plus. Les départements de relations publiques des équipes professionnelles sont encore plus coriaces qu’ils l’étaient quand j’étais à Salut Bonjour. Ils travaillent de plus en plus fort pour garder la porte fermée. Faire cette série n’a pas été facile, mais quand tu passes 15 ans dans un domaine, tu pars forcément avec une longueur d’avance. J’ai développé des liens au fil du temps qui m’ont permis d’entrer en contact avec des gens qui m’ont ouvert des portes. Mais j’ai dû prendre beaucoup de cafés avec beaucoup de gens pour expliquer ma démarche. Pour les convaincre de s’ouvrir. On a tourné des choses qu’on n’a pas été capable de diffuser.

Pourquoi ?

Les gens n’ont pas voulu signer le « release ». Ils n’étaient pas à l’aise avec ce qu’ils avaient raconté. Ils n’ont pas assumé.

Êtes-vous tout de même satisfaite du résultat ?

Oui. Ce qu’on voit en ondes, c’est exceptionnel. J’ai été surprise des confidences que j’ai eues. C’est du solide. La drogue dans les vestiaires, par exemple, ce n’était pas évident d’en parler. Mais on a quand même réussi à pousser assez loin. Que Mike Ribeiro accepte de venir nous voir, c’était déjà une réussite.

Au cours des dernières années en télévision, vous avez animé des émissions comme Simplement vedette à Canal Vie. Vous avez aussi écrit des livres. Est-ce que le sport vous manquait ?

Le sport et moi, c’est une relation amour-haine. C’est une passion qui m’a habitée longtemps. J’ai tripé solide à Salut Bonjour. Ce qui était frustrant, c’était de manquer les vraies histoires. Quand tu regardes The Last Dance, la série documentaire sur Michael Jordan sur Netflix, tu vois à quel point c’est fascinant quand les athlètes racontent ce qu’ils vivent vraiment. Ça l’est beaucoup plus que ce qu’ils nous donnent d’habitude. Cette espèce de superficialité. Cette langue de bois. Devoir utiliser des pinces de désincarcération pour parler à quelqu’un, ça m’exaspère.

Croyez-vous qu’un changement de mentalité va s’opérer au cours des prochaines années ?

J’espère. Surtout quand on voit tout ce qui se passe cet été. On vit dans un monde de transparence, de vérité. On demande aux gens d’être redevables, d’être authentiques. La même chose s’applique au sport professionnel. Aux États-Unis, avec Black Lives Matter et Colin Kaeporick, on remarque que tranquillement pas vite, les athlètes prennent la parole, une parole autre que celle du département des communications d’une équipe. Au Québec, c’est ce qu’on attend des joueurs de hockey.

Avez-vous d’autres projets télé ?

Non. J’ai deux jeunes enfants, j’ai une job de radio à temps plein (elle anime à CKOI). De l’animation télé, j’en ai fait beaucoup. Je pense qu’il y en a d’autres qui font ça mieux que moi aujourd’hui. Ma façon de contribuer, c’est en proposant ce genre de projet. De manière plus sporadique.

► ICI Télé présente Les intouchables dès jeudi à 20 h.