Les eaux aromatisées sous la loupe

Le rayon des eaux aromatisées explose. Pétillantes ou non, aux saveurs variées, les eaux sont prisées des consommateurs qui souhaitent des options de rechange à l’eau régulière ou encore aux boissons et jus trop sucrés. Tour d’horizon des meilleurs choix !

J’ai déniché quelques choix qui se démarquent et que je recommande !

Photo courtoisie

BUBLY

La marque Bubly est arrivée sur le marché il y a un peu plus de deux ans. Cette boisson pétillante commercialisée par Pepsico affiche un emballage coloré invitant. L’eau pétillante n’apporte aucun sucre ni édulcorant et se décline en huit saveurs : mûre, pamplemousse, lime, fraise, orange, pomme, cerise et mangue.

S. PELLEGRINO ESSENZA

Cette marque italienne offre plusieurs choix dépourvus de calories, de sucre et d’édulcorants. Les saveurs d’inspiration méditerranéenne plaisent (mandarine &fraise des bois, cerise noire&grenade, orange sanguine&framboise noire, citron&zeste). Un produit à ne pas confondre avec la boisson de fruits pétillante San Pellegrino, laquelle contient du vrai jus et du sucre ajouté (avec une moyenne de 30 g de sucre par portion de 330 ml).

PERRIER aux arômes naturels

Si vous êtes un amateur de la marque Perrier, vous apprécierez leur sélection d’eaux aromatisées naturellement sans sucre ajouté. Cette gamme se décline en plusieurs saveurs (arômes naturels) : citron, lime, pamplemousse rose, orange, fraise et pêche.

MONTELLIER

Enfin un produit québécois au sein de notre sélection. Eau de source de Sainte-Brigitte-de-Laval, cette eau pétillante aux arômes naturels est offerte en version lime ou citron.

ESKA Pétillante

Pour un rafraîchissement local, dégustez les boissons pétillantes Eska aux saveurs d’arômes naturels de citron, lime, orange et pamplemousse. L’eau est dépourvue de calories, de sucre et d’édulcorants.

OASIS FRUIT DROP Pétillante

Un autre bon choix côté eau aromatisée naturellement. Cette eau est disponible en deux saveurs (citron-lime et citron-pamplemousse).

NESTLÉ PURE LIFE

Composée d’eau gazéifiée et d’arômes naturels, cette eau est aussi un bon choix. Elle est offerte en format 1 litre ainsi qu’en cannette.

Les eaux aromatisées pétillantes

Photo courtoisie

Parmi toutes les eaux aromatisées pétillantes (avec dioxyde de carbone), plusieurs contiennent des édulcorants (sucralose, stévia, acésulfame-K+), c’est notamment le cas des marques Sparkling Ice, Compliments Fizzy, Nestlé Splash, Fruit2O et Le Choix du Président clair et net, qui contiennent aussi des additifs (citrate de potassium, benzoate de potassium, hexamétaphosphate de sodium, colorant). Même s’ils s’affichent à zéro calorie, ce ne sont pas des choix intéressants.

Eaux à base de jus de fruits, lesquelles choisir ?

D’autres produits sur le marché contiennent du jus de fruits, ce qui hausse inévitablement la teneur en calories et en sucre. Par contre, le goût plus soutenu plaît davantage à certaines personnes. En lisant les listes d’ingrédients, on découvre que certains choix contiennent du sucre ajouté en plus du jus de fruits, ce qui fait grimper la teneur en sucre. On retrouve 30 g de sucre par cannette de SanPellegrino, 17 g par portion de 250 ml pour San Perrio et 12 g pour la gamme Perrier et jus ce qui rend ce dernier plus intéressant que les choix précédents.

Blue Monkey est une marque canadienne dont la base est de l’eau de coco gazéifiée. Sans sucre ajouté, la présence de jus de fruits fait grimper la teneur en sucre à 18 g par cannette de 330 ml. On apprécie les saveurs exotiques (jus de mangue, jus de pastèque).

Oasis Fruit Drop

Ce mélange d’eau et de jus de fruits fait par Lassonde contient seulement 15 % de concentré de jus de fruits, ce qui en fait une boisson de choix. On y retrouve 15 calories et 3 g de sucre par portion de 250 ml (1 tasse). En comparant avec la même portion de vrai jus 100 % pur, on épargne 21 g de sucre (soit l’équivalent de 5 cuillères à thé de sucre). Un très bon choix !

L’eau aromatisée, version maison

Les eaux aromatisées maison permettent de contrôler la qualité des ingrédients, mais surtout d’économiser et d’être plus écologique. Les combinaisons sont multiples. J’aime bien l’eau aromatisée avec menthe fraîche, gingembre frais, lime et zeste. On peut aussi ajouter un filet de jus sans sucre à notre eau pour la colorer et lui conférer un goût subtil. Des glaçons composés de fruits et fines herbes rendent aussi l’eau particulièrement invitante !

Merci à Asma Hassan Abidalameer, stagiaire en nutrition, pour sa précieuse collaboration.

Découvrez recettes et conseils sur mon blogue : www.isabellehuot.com