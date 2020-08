Plusieurs entreprises ont dû cesser leurs activités

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : les recherchistes de notre Bureau d’enquête, basées à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialisent dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, elles vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

Les chiffres de la semaine : 14 953

C’est le nombre d’entreprises au Québec qui ont dû cesser complètement leurs activités en avril, selon les estimations de Statistique Canada, soit une hausse de 134,6 % par rapport à la même période l’année dernière.

« [...] La pandémie de COVID-19 a entraîné une hausse considérable du nombre de fermetures d’entreprises », soutient l’organisme gouvernemental dans une nouvelle étude à ce sujet.

En mars et en avril, le Québec a imposé des mesures de distanciation et de confinement pour freiner la propagation du virus, ce qui a forcé plusieurs commerces et entreprises à mettre la clé sous la porte de façon temporaire ou permanente.

À l’échelle du pays, 88 187 fermetures d’entreprises ont été enregistrées dans ce mois, ce qui représente plus du double par rapport à 2019. Dans la région de Montréal seulement, cette augmentation s’est élevée à 139,9 %.

Le secteur le plus touché est sans surprise celui des services d’hébergement et de restauration, avec une augmentation de 274,1 % du nombre de fermetures.

Les chiffres de la semaine : 5 %

Seulement un parent québécois sur 20 a déclaré que son ou ses enfants fréquentaient un service de garde pendant la pandémie de COVID-19, selon un sondage de Statistique Canada. Ce taux de fréquentation approximatif des services de garde est le plus bas au pays.

Seuls l’Ontario et la Nouvelle-Écosse avaient le même taux, alors que la moyenne canadienne se situait à 9 %.

Au Québec, presque tous les services de garde ont été fermés à partir du 13 mars pendant plusieurs semaines. Seuls les travailleurs de services essentiels ont eu accès à une garderie.

Le confinement a bouleversé plusieurs familles, non seulement sur le plan organisationnel, mais aussi sur le plan de leur budget. En effet, parmi ceux qui ont continué à utiliser les services de garde, 54,5 % ont eu à payer des frais différents de ceux déboursés habituellement.

Près de 6 % des ménages ont eu à payer pour conserver leur place même s’ils n’utilisaient pas les services de garde. Cette proportion monte à 8,3 % pour les familles avec des enfants d’âge préscolaire.

– Marie Christine Trottier