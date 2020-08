Un duel pour affronter le Canadien

L’enjeu du duel entre les Flyers de Philadelphie et le Lightning de Tampa Bay est un rendez-vous avec le Canadien de Montréal lors de la ronde des 16.

Peu importe la façon dont le match se terminera, soit en temps réglementaire ou en prolongation, l’équipe gagnante se mesurera à la 12e équipe de l’Association de l'Est. La troupe de Claude Julien se croisera sans doute les doigts pour que la formation de la Pennsylvanie l’emporte, puisqu’elle a mieux performé contre elle en saison régulière que contre le Lightning.

En trois matchs contre les Flyers cette année, le Tricolore a récolté quatre points sur une possibilité de six. Les deux premiers duels, en novembre, s’étaient conclus en prolongation, à l’avantage des Flyers, au compte de 3 à 2 et 4 à 3. Le Canadien s’était vengé en janvier, avec une victoire convaincante de 4 à 1.

Tomas Tatar et Phillip Danault avaient connu beaucoup de succès lors de ces trois matchs, obtenant cinq points chacun. Les patineurs des Flyers s’étaient partagé la tâche offensivement, alors que six joueurs avaient récolté deux points.

Contre le Lightning, les tombeurs des Penguins de Pittsburgh en ont arraché lors des quatre matchs les impliquant. Le Canadien a perdu à chaque occasion, s’inclinant 14 à 6 au chapitre des buts.

Du côté montréalais, Jeff Petry et Max Domi s’étaient signalés, obtenant trois points chacun. Cinq patineurs de la formation de la Floride avaient mieux fait que la récolte de trois points des joueurs du CH, soit Victor Hedman (7), Steven Stamkos et Nikita Kucherov (5), ainsi qu’Alex Killorn et Anthony Cirelli (4).