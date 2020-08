Vive le Québec

À cause de l’eau ferreuse coulant du nord, les roches des rivières sont rouges et les truites mouchetées ont la peau extrêmement foncée. Une quarantaine de kilomètres au nord de Baie-Comeau, le lac Després nous en met plein la vue et plein la glacière. Au pied des caps de roche géants, chaque morsure, chaque prise est un combat excitant.

À plus de 600 kilomètres de Montréal, le calme et la tranquillité valent le long déplacement. On y a tellement travaillé depuis 50 ans, la route entre Québec et la Côte-Nord est d’une aisance et d’une beauté exceptionnelles en longeant le Saint-Laurent, le tranquille. Des hôtels très occupés cette année, mais il y a de la place et les prix sont raisonnables.

Si ce coin de pays est votre secteur de chasse à la perdrix de prédilection, j’ai une importante nouvelle à vous annoncer. Je n’ai jamais vu autant de gélinottes huppées en si peu de temps. À un certain moment, dans le chemin forestier, 10 petites picossaient ensemble et elles ne sont pas farouches. On dit souvent que leur présence en grand nombre est cyclique au fil des ans. La récolte 2020 sera mémorable.

On est à refaire en grande partie cette route 389 qui relie Baie-Comeau à Manic-5 et qui mène jusqu’à Faimont et Labrador City. L’immensité des travaux est saisissante.

Qu’est-ce qu’il est beau ce Québec d’amour ! Et je ne vous ai pas parlé des Baie-Comois si accueillants... même masqués.

ET VLAD

Au retour, un arrêt obligatoire dans Charlevoix, la magnifique. Toujours tiré à quatre épingles, le peintre Vladimir Horik, ne fournit pas. La demande est très forte et l’artiste international d’origine ukrainienne ne fait jamais ses 81 ans. Lui et sa femme Renée mordent dans la vie comme jamais tout en soutenant leurs fils. Stéphane est aussi peintre et il exposait justement à l’hôtel Germain de Baie-Saint-Paul alors que Martin est producteur de télé et cinéma chez Octane.

Pas loin de 10 heures de route complétées par un arrêt délicieux au bistro L’Ancêtre de Trois-Rivières. La vita e bella.

T’AUSSI

Si je comprends bien, tu nous as monté un bill, Morneau.

En regardant le baseball, ça fait déjà 4 fois que je gagne le concours « Devinez l’Assistance ».

Brad Marchand est beaucoup plus dangereux qu’avant. Il donne encore des coups de coude et, en plus, il tousse dedans avant.

Plusieurs Américains croient que c’est en novembre que sera prêt le vaccin qui fait disparaître Trump.

Les Trudeau. Des bénévoles à but lucratif.

Fatima Houda-Pépin doit quitter le Sénégal suite à une mésentente avec le gouvernement Legault. Elle n’était pas Dakar.

MYSTÈRE

Vous savez cette fameuse photo des 4 Beatles traversant la rue qui s’est retrouvée sur la pochette de l’album Abbey Road ? C’est sa fête aujourd’hui. Elle a été prise le 8 août 1969 et on ne sait toujours pas pourquoi Paul est nu-pied.

