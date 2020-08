F1: Victoire surprise pour Max Verstappen, Lance Stroll 6e

Lance Stroll a terminé le Grand Prix du 70e anniversaire de la Formule 1 sixième, dimanche à Silverstone, pendant que Max Verstappen décrochait une victoire inattendue à l’avant.

Stroll a rapidement gagné une position aux dépens de Daniel Ricciardo (Renault) lors du premier tour, mais il n’a ensuite jamais été en mesure de tenter une manœuvre de dépassement aux dépens de son coéquipier Hulkenberg.

Hulkenberg, qui prenait la relève à Sergio Perez, atteint de la COVID-19, disputait une première course cette saison. Il s’est qualifié troisième, trois positions devant Stroll, samedi, et roulait en cinquième position jusqu’à ce que Racing Point opte pour un dernier arrêt tardif qui lui a coûté deux positions au classement.

Stroll a finalement été passé par Alexander Albon (Red Bull) avec trois tours à compléter à l’épreuve.

Surchauffe

Profitant d’une monoplace qui semblait très douce avec ses pneus, Verstappen a pour sa part remporté une première course cette saison. Il s’agit par ailleurs d’un quatrième podium de suite pour le Néerlandais, qui avait gagné deux fois en 2019.

Ennuyés par une surchauffe des pneus, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, qui ont permis à Mercedes d’accaparer la première ligne sur la grille de départ, n’ont eu aucune réponse au rythme en course de Verstappen. Ils ont finalement terminé respectivement troisième et deuxième.

Étant l’un des trois pilotes à tenter une stratégie à un seul arrêt, Charles Leclerc (Ferrari) a converti une huitième position sur la grille de départ en quatrième place à l’arrivée.

Le Canadien Nicholas Latifi (Williams) a terminé 19e.