Une fillette de 4 ans disparue à Shannon

Une gigantesque battue s’est tenue, hier soir, dans les environs de la rue Donaldson, à Shannon, pour retrouver Léa Fiset, une petite fille de 4 ans portée disparue depuis 17 h.

La Sûreté du Québec (SQ) a d’abord déployé ses effectifs vers 17 h 30 pour tenter de retrouver la jeune fille. Rapidement, des policiers, des cadets, des militaires, des équipes d’enquête des crimes majeurs, des maîtres-chiens, le drone de la SQ et un hélicoptère de l’armée canadienne se sont joints au mouvement.

Guy Martel/Agence QMI

«L’hélicoptère de la Sûreté du Québec devrait prendre le relais demain [aujourd’hui], au besoin», a précisé la porte-parole de la SQ, Anik Lamirande.

Les recherches se poursuivront tout au long de la nuit, a fait savoir Mme Lamirande.

Léa Fiset, 4 ans, manque à l'appel depuis ce soir 17h à #Shannon. Si vous l'apercevez, communiquez immédiatement avec les policiers. Partagez la photo. #rcqc #disparition pic.twitter.com/F7mmUXOZJY — Hadi Hassin (@hassinhadi) August 10, 2020

Cache-cache

Léa Fiset porterait une robe grise avec des rayures jaunes fluorescentes et mesure environ deux pieds et demi (0,75 mètre). Elle a les cheveux châtains courts et les yeux bleus. Les proches de la jeune fille ont indiqué avoir des raisons de craindre pour sa sécurité.

Guy Martel/Agence QMI

«Elle a l’habitude de partir et d’aller se cacher dans les environs, mais c’est vraiment la première fois que ça dure aussi longtemps», a expliqué Mme Lamirande.

Les gens sont donc invités à fouiller leur maison, garage et terrain puisque la «jeune Léa aime bien se cacher et attendre d’être retrouvée».

Guy Martel/Agence QMI

Le corps de police provincial a indiqué qu’il n’avait, pour l’instant, aucune raison de croire qu’il pourrait s’agir d’un enlèvement. D’où le fait que l’alerte Amber n’ait pas été lancée.

#Disparition | Nous demandons l'aide du public afin de retrouver Léa Fiset, 4 ans, qui manque à l'appel depuis le 9 août , 17h, de Shannon dans la Capitale-Nationale. Si vous l'apercevez, communiquez avec le 911. Merci de partager. https://t.co/bYJwxzGDSC — SQ Est (@Surete_Est) August 10, 2020

Bénévoles

Les gens de la municipalité, touchés par la disparition de la petite, ont aussitôt proposé leur aide. Hier soir, ils étaient des dizaines et des dizaines à arpenter les rues et boisés du secteur dans l’espoir de trouver l’enfant.

«Les gens qui sont sur place actuellement sont des bénévoles formés et autorisés. Ce sont des gens qui sont habitués à faire de la recherche et sauvetage», précise la porte-parole de la Sûreté du Québec, Anik Lamirande.

Guy Martel/Agence QMI

D’ailleurs, la SQ a précisé avoir assez de ressources spécialisées sur le terrain pour le moment.

La population est plutôt invitée à ouvrir l’œil et à communiquer avec le 911 si elle apercevait Léa Fiset.