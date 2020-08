L’amour vrai est si rare

La lecture des propos de celle qui ce matin vient se plaindre à vous que son mari, qui se remet d’un cancer de la prostate, n’est plus aussi vigoureux et enjoué qu’avant, m’a mise dans un état de colère indescriptible. Elle voudrait qu’il soit hop la vie, alors que la perspective de la mort lui pend au bout du nez. Non mais faut être effrontée pour affirmer du même souffle qu’elle aime cet homme. J’ai été abandonnée par un mari qui n’a pas supporté les conséquences de mon cancer du sein, je sais de quoi je parle. Mais je préfère me retrouver seule, plutôt que de partager ma vie avec quelqu’un qui ose dire « ... je n’ai pas envie de prendre ma retraite, car je ne veux pas me résigner à vivre 24 h/24 avec un homme qui a déjà un pied dans la tombe... » Cette femme ignore le vrai sens du mot amour.

Seule mais sereine

L’idéal de l’amour suppose que chacun est capable d’apprécier l’autre tel qu’il est, dans les bons comme dans les mauvais moments, en même temps que d’être disposé à le ou la soutenir devant l’adversité.