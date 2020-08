Le Lightning privé de Stamkos et de Hedman?

Le défenseur du Lightning de Tampa Bay Victor Hedman pourrait bien rater le début des séries éliminatoires en raison d’une blessure qu’il s’est infligée, samedi, face aux Flyers de Philadelphie.

La cheville du Suédois a semblé se tordre lorsqu’il a effectué un pivot en zone défensive en deuxième période. Il a difficilement terminé sa présence sur la glace avant de retraiter au vestiaire. Il n’est pas revenu dans le match par la suite.

«Nous ne savons pas combien de temps il sera à l'écart, mais lorsque votre finaliste au trophée Norris est absent, ça crée un vide, s’est désolé l'entraîneur Jon Cooper, ses propos étant repris par le site LNH.com, dimanche. Nous avons été aux prises avec des blessures auparavant, notre capitaine est absent, et il l'est depuis un bon moment. C'est frustrant.»

Les «Bolts» sont déjà privés de Steven Stamkos, qui aurait aggravé à l’entraînement la blessure au bas du corps qui a mis fin à sa saison régulière en février. Il n’a joué aucun des matchs de classement du Lightning.

L’équipe a prouvé qu’elle pouvait gagner des matchs sans son capitaine par le passé, mais le groupe à la défense espère grandement qu’il saura tenir le coup en l’absence d’Hedman. Il a récolté pas moins de 55 points en 66 rencontres, en plus d’être en lice pour le trophée Norris pour une quatrième année consécutive.

«Il est le pilier de notre brigade défensive, a indiqué le défenseur Kevin Shattenkirk. En perdant ses services aussi tôt, la première chose à laquelle nous pensons est évidemment que nous espérons que ce ne soit pas trop sérieux.»

«On n'aime jamais voir un coéquipier quitter un match, a ajouté Ryan McDonagh. Nous connaissons évidemment l'importance et le rôle qu'il joue au sein de notre équipe. Nous ne connaissons pas son état pour le moment, mais nous devons aller de l'avant, nous devons nous regrouper et avoir la mentalité que tout le monde doit en donner plus jusqu'à ce qu'il revienne au jeu.»