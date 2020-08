Les Raptors retrouvent leurs bonnes habitudes

Les Raptors de Toronto ont retrouvé le chemin de la victoire grâce à un gain de 108 à 99 sur les Grizzlies de Memphis, dimanche, à Orlando.

Après une dure défaite de 122 à 100 concédée aux Celtics de Boston vendredi, les hommes de Nick Nurse ont rebondi avec une belle performance d’équipe.

Ce sont six joueurs torontois qui ont obtenu 10 points ou plus, soit Marc Gasol, Serge Ibaka, Fred VanVleet, Kyle Lowry, Norman Powell et Pascal Siakam. Ce dernier a mené la charge avec 26 points grâce à quatre tirs de trois points.

Du côté de Memphis, Dillon Brooks et Grayson Allen ont animé l’attaque avec respectivement 25 et 20 points. Ja Morant y est allé d’un double-double avec ses 17 points et ses 10 mentions d’assistance.

Les joueurs des Grizzlies portaient d’ailleurs l’ancien maillot turquoise de la formation lorsqu’elle évoluait à Vancouver (1995 à 2001), ce qui fait de ce match une sorte de duel tout canadien.

Le Québécois des Raptors Chris Boucher n’a passé que 5 min 34 s sur le parquet lors de cette rencontre. Il a obtenu un point.