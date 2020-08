Mario Tessier nous présente Shade, son meilleur ami

Shade est un berger australien de 10 ans. Le chien parfait, selon son maître, Mario Tessier, qui a d’ailleurs droit à une mention d’honneur, car il s’occupe de son chien à merveille. Au grand bonheur de son vétérinaire, il lui brosse les dents chaque jour !

1. Parlez-nous des animaux qui vous entourent.

Nous avons deux chats (Lucky, 8 ans et Madison, 10 ans), un chien (Shade, 10 ans) et un cheval (Whiskey, 13 ans) pour ma fille qui fait de la compétition équestre. Mes animaux font partie de la famille. Lucky est chanceux de nous avoir trouvés il y a 5 ans. Il miaulait dehors, lors de grands froids. Il était congelé et il boitait. On l’a fait entrer. On a appris plus tard, chez le vétérinaire, qu’il avait été tiré avec un fusil à plomb. Il nous suit partout et est très affectueux. Madison, elle, est super fine, mais est plutôt anxieuse, craintive et indépendante.

2. Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

J’aime tous les animaux. Ils amènent une espèce d’équilibre dans nos vies de fou. J’aime particulièrement le chien, car c’est un être qui a besoin de nous et qui nous donne tellement plus que ce qu’il nous demande.

3. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir Shade chez vous ?

Ma blonde me l’a donné pour mes 40 ans. J’ai toujours voulu avoir un chien, mais je n’en avais jamais eu. C’est le plus beau cadeau de ma vie.

4. Pourquoi avoir choisi le nom de Shade ?

Son éleveur l’a appelé ainsi. J’ai gardé ce nom. Je trouve que ça lui va bien. Il me suit partout, comme une ombre : en kayak, en paddle board, en 4 roues, etc.

5. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Shade ?

C’est un tabarouette de bon chien ! Un gros nounours de 70 livres, colleux, parfait pour les enfants. Il veut juste avoir du plaisir. Il est sans aucune malice. Le genre de chien qui aiderait des voleurs à entrer le stock dans le camion... Il est très actif, comme tous les bergers australiens, mais il est aussi capable d’être pantouflard. Il est intelligent. Il comprend beaucoup de mots. Il a un instinct de berger, très protecteur. Il est juste parfait ! Je l’aime tellement, mon chien. Ça n’a pas de sens. Il vieillit lentement. Il est encore en forme, mais j’anticipe le jour où il ne sera plus là et je capote.

6. Racontez-nous un fait cocasse concernant Shade.

Je suis maniaque de propreté. À l’arrivée de Shade, je voulais préserver mes planchers de bois franc alors je lui ai mis des protège-griffes. Le pauvre, il marchait drôlement, comme s’il tapait à la dactylo. En plus, il les arrachait sans cesse. J’ai abandonné. Je me suis trouvé ridicule avec le recul.

7. Racontez-nous un fait inusité ou particulier concernant Shade.

Il a un petit défaut de « manufacture ». Il a toujours une hanche qui tremble un peu. Il est comme Elvis qui bouge un peu des fesses. Ce n’est pas douloureux et ça ne le dérange pas.

8. Quelle est son activité préférée ?

Il aime vraiment marcher dans les sentiers sur ma terre en Estrie. Shade aime être avec nous, mais il aime encore plus être dans le bois. Il a ce « sourire », cette face heureuse et détendue, quand il est à cet endroit. C’est son endroit préféré.

À propos de Mario Tessier :