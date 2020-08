Meurtre de deux hommes âgés: un témoin important est toujours recherché par la police

MONTRÉAL | Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est toujours à la recherche d’un témoin important, Claude Charbonneau, en lien avec deux meurtres survenus jeudi dernier dans les quartiers Notre-Dame-De-Grâce et Ahuntsic-Cartierville.

Selon une description transmise aux médias, Claude Charbonneau, qui est âgé de 61 ans, a les cheveux gris et les yeux bleus. Il mesure 1,62 m (5’3’’) et pèse 57 kg (125 lb). Il porte différents tatouages sur le corps, dont ses initiales aux bras et avant-bras.

Il pourrait se déplacer à bord d’une fourgonnette de marque Dodge Caravan grise de l’année 2006 avec l’immatriculation N85 RQY, précise l’avis de recherche de la police.

Dimanche, le SPVM a toutefois indiqué que la plaque d’immatriculation du véhicule pourrait avoir été altérée ou remplacée.

«Si vous apercevez M. Charbonneau, ne cherchez pas à entrer en contact avec lui et composez plutôt le 911, recommande le SPVM. Vous pouvez également effectuer un signalement de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne.»

Jeudi matin, dans un immeuble résidentiel de l’avenue Benny, dans Notre-Dame-de-Grâce, un homme de 80 ans a été découvert grièvement blessé. Il a succombé à ses blessures par la suite et la police a conclu qu’il avait été victime d’un meurtre. Plus tard, dans un autre immeuble résidentiel, cette fois dans Ahunstic-Cartierville, un autre homme, âgé de 68 ans, a été retrouvé mort, victime de meurtre lui aussi.

Selon les enquêteurs, les deux meurtres seraient reliés.