Photos souvenirs: Patrice Bélanger

Un Lavigueur

Photo d’archives

Parmi les rôles marquants de sa carrière d’acteur, celui d’Yve Lavigueur­­­, le fils de la célèbre famille du Centre-Sud gagnante de la Lotto 6/49, un livreur de dépanneur qui flamba tout son argent en drogues et en belles voitures. Aux côtés de Sophie Cadieux, Dhanaé Audet-Beaulieu, Pierre Verville (le père), Laurence Lebœuf­­­ (Louise) et Amélie Grenier (la mère). La série Les Lavigueur, la vraie histoire, diffusée à Radio-Canada en 2008, raconte d’ailleurs la version du vrai Yve Lavigueur.

Près de 25 rôles

Photo d’archives

Malgré son talent d’animateur, il ne faut surtout pas oublier que Patrice a une formation du Conservatoire d’art dramatique de Montréal. Il a défendu près de 25 personnages à la télé, notamment dans la comédie de situation 450 Chemin du golf, diffusée à TQS (V) de 2003 à 2009, où il jouait le rôle de Christophe, aux côtés de François Massicotte ainsi que de Salomé Corbo et Isabelle Brouillette (photo).

Après Banzaï

Photo d’archives

En 2006, il y a près de 15 ans, Patrice cumulait les engagements, défendant notamment des rôles dans François en série et 450 Chemin du golf. Le jeune homme natif de Gatineau était déjà bien connu des jeunes, puisqu’il avait été l’un des quatre animateurs de la populaire émission jeunesse Banzaï, diffusée à Télé-Québec, qui remporta plusieurs prix Gémeaux, en 2003, 2004 et 2005.

Bouchées doubles

Photo d’archives

En 2012, Patrice assumait la promotion des chaînes Ztele et Vrak où il coanimait l’émission Les Testeurs avec le joueur de football Étienne Boulay, où ils expérimentaient des tests sur des objets et des humains. Cette année-là, on pouvait le voir et l’entendre un peu partout notamment à Vrak, TVA, Radio-Canada, CKOI, ARTV et il était aussi porte-parole du festival des Montgolfières de Gatineau­­­, sa ville natale.

De quoi sourire !

Photo d’archives

En entrevue en 2006, Patrice, 28 ans, affichant déjà ce sourire spontané. Cette année-là, en plus de s’être marié, il défendait deux rôles dans les téléromans québécois, montait sur les planches dans une mise en scène de Stéphane Bellavance, était de Revue et corrigée au Rideau vert et s’apprêtait à jouer dans le film Bon Cop Bad Cop, en plus de faire une chronique à... Sucré Salé.